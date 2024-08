Em casa, Vitória vence o Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro

Vitória vence o Cuiabá pelo Brasileirão (Foto: Jhony Pinho/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/08/2024 - 18:06 • Salvador (BA) • Atualizada em 03/08/2024 - 19:56

O Vitória venceu o Cuiabá por 1 a 0, na tarde deste sábado (3), em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Barradão. O gol da partida foi marcado pelo Wagner Leonardo aos 26 minutos do segundo tempo.

Com o resultado, o Vitória vai para a 12ª colocação, até o momento, com 21 pontos, enquanto o Cuiabá amarga a 18ª posição, com 17 pontos conquistados.

✅ FICHA TÉCNICA

VITÓRIA 1 X 0 CUIABÁ

21ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: sábado, 3 de julho de 2024, às 16h;

📍 Local: Barradão, em Salvador (BA);

⚽ Gols: 71' Wagner Leonardo

⚽ESCALAÇÕES:

VITÓRIA (Técnico: Estephano Djian)

Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Neris, Wagner Leonardo, PK; Ricardo Ryller, Luan, Willian Oliveira; Matheusinho, Osvaldo, Janderson.

CUIABÁ (Técnico: Petit)

Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur, Ramon; Lucas Mineiro, Denilson; Pitta, Max, André Luís e Clayson.