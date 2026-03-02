Em alta no Madureira, Matheus Julião deve ter nova oportunidade contra o Flamengo

O meia Matheus Julião vive um dos melhores momentos de sua carreira e deve receber uma nova grande oportunidade nesta segunda-feira (2). No Maracanã, ele deve ser titular na equipe do Madureira para a partida contra o Flamengo, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca. Após o time perder o jogo de ida por 3 a 0, o jogador é uma das apostar do Tricolor Suburbano diante do tão poderoso rival.

continua após a publicidade

➡️ Clube da Série A demite treinador após derrota no Estadual

Emprestado pelo Serrano/RJ, o jovem de 22 anos tem sido peça fundamental no meio-campo do Madureira no torneio. Em oito partidas até aqui, atuou 86 minutos por jogo (média), totalizando 684 minutos em campo, sempre como titular. Números que mostram não apenas resistência física, mas também consistência, confiança e importância para o esquema do time.

Embora ainda não tenha gol ou assistência, Matheus se destaca pelo volume de jogo: 51,1 ações por partida, participando ativamente da transição, da circulação de bola e da construção ofensiva.

continua após a publicidade

A história de Matheus começou nas categorias de base do Vasco, onde passou 10 anos, e inclui ainda experiência internacional no Santa Clara, de Portugal. Em agosto de 2025, chegou ao Serrano, motivado por uma observação criteriosa do executivo Hélio Fleischhauer, que já acompanhava seu potencial desde os tempos de base. O contrato com o Serrano vai até outubro de 2027.

No Madureira, a evolução é visível e foi até elogiada publicamente pelo clube nas redes sociais. Hoje, diante do Flamengo, Matheus tem a oportunidade de mostrar seu futebol em uma vitrine ainda maior, diante de um dos principais clubes do país.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Confira as informações do jogo entre Flamengo x Madureira

✅ FICHA TÉCNICA

MADUREIRA X FLAMENGO

CARIOCA - SEMIFINAL, JOGO DE VOLTA

📆 Data e horário: segunda-feira, 2 de março, às 21h (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ);

📺 Onde assistir: Premiere, Sportv

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Carlos Tadeu Ferreira de Castro.

🚩 Assistentes: Hugo Filemon Soares Pinto e Naiara Mendes Tavares

🖥️ VAR: Philip Georg Bennett

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FLAMENGO: Andrew; Emerson Royal, Danilo, Vitão e Alex Sandro; Evertton Araújo, De La Cruz e Paquetá; Carrascal, Pedro e Luiz Araújo; Pedro. (Técnico: Filipe Luís)

MADUREIRA: Neguete; Cauã Coutinho, Marcão, Jean e Matheus Julião; Rodrigo Lindoso e Fubá; Everton, Juninho e Jacó; Geovane Maranhão (Técnico: Toninho Andrade)

Matheus Julião em ação pelo Madureira, adversário do Flamengo na semifinal do Campeonato Carioca (Foto: Divulgação)

➡️ Aposte nos próximos jogos do Flamengo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.