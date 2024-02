Damião é visto pela direção do Coritiba como a principal contratação do clube para a temporada 2024. No processo, o Coxa venceu a concorrência do futebol chinês e turco, além de equipes do futebol nacional. A boa relação do atleta com Guto Ferreira, com quem Damião trabalhou em 2017, pesou na escolha do atacante.