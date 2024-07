Eder, ex-São Paulo e seleção italiana, anuncia aposentadoria do futebol

(Foto: Leonardo Hubbe / AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/07/2024 - 11:37 • Rio de Janeiro

Em entrevista coletiva na manhã desta terça-feira (30), o atacante Eder anunciou sua aposentadoria do futebol. Aos 37 anos, o ex-jogador do São Paulo, seleção italiana e atualmente no Criciúma, planejou sua despedida dos gramados na partida o Atlético-MG, no próximo sábado (3).

- Hoje é um dia especial, comunico a vocês que tomei a decisão de sábado, contra o Atlético-MG, fazer a minha última partida como atleta profissional e como jogador do Criciúma. Isso levou algum tempo, desde antes do jogo contra o Botafogo eu externei a minha vontade ao presidente. Do sacrifício que estava fazendo para chegar nos jogos do modo que eu gostaria. Depois do jogo contra o Corinthias, tive uma reunião com o mister Tencati e isso foi amadurecendo até eu chegar nessa decisão. - disse Eder, em coletiva de imprensa na manhã de terça.

- O filme da minha carreira não poderia ser melhor. Comecei aqui, girei muito, 13, 14 anos fora do Brasil, pra hoje o filme estar encerrando da melhor forma possível. Foi intenso esse ano e meio. Em pouco tempo consegui, junto ao grupo, coisas que eu nunca poderia imaginar. A todos dentro do clube e a torcida maravilhosa que me recebeu, é um final que deixa meu coração tranquilo. Entreguei o máximo que poderia entregar. Fico feliz por esse momento especial, mas nessa semana vou continuar firme e forte para sábado, com todo o elenco, conseguir fazer um grande jogo contra o Atlético-MG. - completou.

Jogo de despedida de Eder será no sábado (3), contra o Atlético-MG (Foto: Leonardo Hubbe / AGIF)

Eder foi revelado nas categorias de base do clube catarinense e passou muitos anos jogando fora do Brasil, e se naturalizou italiano após 13 anos de estadia no país. Na Europa, ele passou por Empoli, Frosinone, Brescia, Cesena, Sampdoria e Inter de Milão.

Depois de passar pelo futebol chinês por alguns anos, o atacante retornou ao Brasil em 2021 para jogar no São Paulo.

No ano passado, retornou ao Criciúma, onde conquistou mais dois títulos catarinenses, a Recopa Catarinense, além do acesso para a primeira divisão, após 10 anos. Hoje, aos 37 anos, o camisa 23 se aposenta, com 25 gols em 100 jogos no Tigre.