Dupla Fla-Flu completa seis anos à frente do Maracanã

O Maracanã completou seis anos sob gestão do Consórcio Fla-Flu Serviços LTDA, gerido por Flamengo e Fluminense. A parceria começou oficialmente em 19 de abril de 2019 e os clubes, que protagonizam uma das maiores rivalidades do futebol brasileiro, se mostram bons parceiros fora de campo.

Em setembro de 2024, essa história ganhou um novo capítulo com a assinatura do contrato de concessão. O Consórcio Fla-Flu venceu o processo de licitação com a melhor proposta técnico-financeira e, assim, assumiu o Maracanã e o Maracanãzinho pelos próximos 20 anos.

Destrinchando os últimos anos e projetando investimentos para os próximos, o Lance! conversou com Severiano Braga, CEO do estádio. Com o Maracanã desde 2019, Severiano, que já trabalhou no Mineirão (2011 a 2015) e no Estádio Nilton Santos (Olimpíadas 2016), destacou o empenho do consórcio. Com 410 jogos no estádio desde então, além de seis shows, local recebeu mais de 13 milhões de pessoas.

- Estamos aqui desde abril de 2019. Primeiro com as concessões provisórias em nome de Flamengo e Fluminense e, desde novembro do ano passado, com a SPE constituída como Fla-Flu Serviços LTDA. Ao longo desse tempo, nossa gestão provou que tem condições e expertise para administrar o estádio de maneira eficiente e sustentável. Neste período, o público total ultrapassou a marca de 13 milhões e, até o momento, realizamos 410 jogos com seis grandes shows no estádio. Além disso, o Tour Maracanã movimenta algo em torno de 550 mil pessoas por ano no estádio - disse o CEO ao Lance!.

Assinatura da concessão do Maracanã com representantes de Flamengo e Fluminense (Foto: Marina Garcia/FFC)

Investimentos para os próximos anos

Assim como nos anos anteriores, Severiano destacou que o Maracanã seguirá passando por constantes melhorias. O consórcio pretende, em breve, trocar a iluminação do gramado, que ajuda na recuperação do campo. Além disso, o Maracanã também contará com um novo museu.

- Desde abril de 2019, a Gestão Fla-Flu vem investindo em constantes melhorias para conforto e segurança de atletas, torcedores e prestadores de serviço do Maracanã. Continuamos os trabalhos de reforma em toda a cobertura do estádio e, em breve, teremos novidades, iniciando pela troca de iluminação do gramado. Para 2027 está prevista a inauguração do Novo Museu do Maracanã - afirmou.

Melhorias recentes

Obras em curso no Maracanã (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Atualmente, o Maracanã conta com uma reforma no terreno do antigo Estádio Célio de Barros. O espaço terá um estacionamento para torcedores em dias de jogos de Flamengo e Fluminense. Aliás, o espaço já contou com algumas vagas para o público em dias de jogos.

Recentemente, o espaço foi asfaltado como etapa inicial das obras. A ação de melhoria faz parte de uma série de investimento que os clubes pretendem fazer. A previsão é de investimento de R$ 186 milhões nos próximos 20 anos.

