Marcos Braz, um dos nomes mais influentes do futebol brasileiro das últimas décadas, é o grande convidado desta segunda-feira do Fut&Papo, programa do Lance!TV que vai ao ar às 19h (de Brasília). Inscreva-se agora no LanceTV!

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Conhecido por seu trabalho à frente do Flamengo, o dirigente irá compartilhar com os telespectadores uma trajetória marcada por decisões estratégicas, conquistas históricas e momentos que definiram uma das eras mais vitoriosas do clube carioca.

Durante o bate-papo, Braz vai relembrar passagens importantes pelo Flamengo, trazendo à tona bastidores de títulos e conquistas que consolidaram o clube entre os grandes do futebol brasileiro. O público terá a oportunidade de conhecer detalhes sobre o dia a dia do comando do futebol rubro-negro e como decisões fora de campo impactaram resultados dentro das quatro linhas.

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O episódio também abordará o recente trabalho de Braz no Remo, clube paraense que, sob sua gestão, conquistou o acesso à Série A após 32 anos. O dirigente irá revelar como conduziu o projeto, os desafios enfrentados e a importância desse feito para o futebol do Norte do país, que agora volta a ter representação de destaque no cenário nacional.

Além de revisitar sua carreira, Marcos Braz vai compartilhar perspectivas sobre os próximos passos em sua trajetória no futebol. Ele comentará sobre a situação atual do Flamengo e da Seleção Brasileira, mantendo o tom direto e sem filtros que é a marca registrada do Fut&Papo.

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Programa do Lance!TV recebe dirigente (Foto: Arte Lance!)

Sobre o Fut&Papo

O programa vai ao ar nesta segunda-feira, às 19h, no canal Lance!TV no YouTube, com apresentação de João Lidington, Marcelo Smigol e Fernando David, sob direção de Marcelo Gorodicht. O público pode acompanhar e interagir em tempo real, garantindo acesso exclusivo a bastidores e comentários que não aparecem em entrevistas tradicionais.

Na edição anterior, o Fut&Papo contou com a presença do ex-volante Fellipe Bastos, campeão da Copa do Brasil de 2011 pelo Vasco da Gama, que falou sobre sua carreira em clubes como Grêmio, Corinthians, Sport e Avaí, além de compartilhar experiências e aprendizados que marcaram sua trajetória no futebol brasileiro.

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