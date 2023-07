Os jogadores do Flamengo chegaram a reclamar, especialmente Everton Ribeiro, envolvido na jogada, mas acabaram ignorados. Tamanha foi a convicção de Ramon Abatti que o VAR optou por não chamar, entendendo, naquele momento, que não era um erro crasso e manisfesto do árbitro da partida.



Depois, o presidente da Comissão Nacional de Arbitragem, Wilson Seneme, analisou o lance. Para Seneme, a jogada é interpretativa e poderia ter sido marcada ou não pelo árbitro da partida. Além disso, ele frisou a dificultade da partida para Ramon Abatti Abel.



- Nem todo ombro nas costas é falta. Mas a partir do momento que coloco ombro nas costas eu tenho que avaliar se o contato é suficiente para derrubar o jogador. Para os árbitros, não foi suficiente. É muito claro isso na narrativa do árbitro de campo que viu o lance e interpretou. Estamos falando de uma jogada muito fina - analisou, antes de concluir.



- Nós no departamento de arbitragem somos 11 instrutores técnicos e ficou absolutamente dividida. Isso demonstra o grau de dificuldade. Na nossa visão de maneira geral, o contato por ter sido nas costas nós vemos, sim, um potencial de infração para essa jogada - finalizou.



Mesmo que entenda o erro de Abatti Abel, Seneme vê a decisão do árbitro de vídeo como correta, por conta da interpretação do lance. O Flamengo entrou com um ofício na CBF por conta da jogada e cobrou explicações de CBF e Comissão de Arbitragem, especialmente após a "pressão" realizada pelo adversário, o Palmeiras, nos últimos dias.