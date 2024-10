Dirigente de clube da Série A critica excesso de estrangeiros no Brasil

Paulo Autuori durante coletiva de imprensa no Athletico-PR (Foto: Gustavo Oliveira/Athletico)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/10/2024 - 19:55 • Curitiba (PR)

Dirigente do Athletico-PR, Paulo Autuori criticou o excesso de estrangeiros disputando o Campeonato Brasileiro. Em março, os clubes da Série A votaram o aumento do número de jogadores de fora do país que poderiam ser relacionados para jogos de sete para nove atletas.

O Furacão foi um dos entusiastas do aumento do número de estrangeiros por partida e possui oito gringos no elenco. Em 2023, os clubes brasileiros só poderiam relacionar cinco jogadores de fora do Brasil para seus jogos. Ainda assim, Autuori foi na contramão de seu clube e afirmou que a base deveria ser mais valorizada no país.

- Essa mudança, de aumentar o limite, foi absurda. O futebol brasileiro precisa se questionar se realmente precisa desse número de estrangeiros, porque isso impacta diretamente na nossa realidade. Prefiro trabalhar com jovens do que ir fora do país buscar atletas que podem não entregar. Não temos garantia. Nós temos nove [oito com a saída de Benítez] aqui. Quando saí, em 2022, eram cinco, e eu pedi que não contratassem mais, porque isso cai no colo do treinador. Quando tem o limite, ele precisa fazer escolhas, e geralmente quem fica de fora são sempre os mesmos. Isso gera incômodo em alguns e tem impacto no trabalho.

No plantel, o Athletico-PR conta com Esquivel, Zapelli, Léo Godoy, Cuello, Di Yorio, Canobbio, Mastriani e Gamarra como estrangeiros. Recentemente, o clube se desfez de Benítez e Arriagada, que foram para outras equipes por empréstimo.

Na volta da Data Fifa, o Furacão visita o Corinthians na quinta-feira (17) com o objetivo de se distanciar da zona de rebaixamento. Dentre os protagonistas no Brasileirão, a equipe tem Canobbi, Mastriani e Di Yorio, que são os três maiores artilheiros do time na competição.