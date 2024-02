Diretor de futebol do Corinthians, Rubens Gomes quebrou o vidro frontal do camarote onde ele e o restante da cúpula do clube assistiam ao clássico contra o Palmeiras, na Arena Barueri, no domingo (18). Durante a comemoração do gol de Rodrigo Garro, que empatou o jogo em 2 a 2, "Rubão" teria proferido soco na vidraça, que se rompeu.