Aos 33 anos e formado na base do Flamengo, o lateral Lenon foi contratado pelo Confiança no início da temporada. Com boas atuações na temporada, o defensor usou de sua experiência para se tornar uma peça chave do elenco, que brigou até a última rodada pela classificação na Série C, terminando em nono. O destaque em campo foi reconhecido, e o lateral direito foi eleito como o melhor da posição em toda a primeira fase da Série C.