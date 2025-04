Deputado protocola pedido de CPI para investigar suposta corrupção na CBF

O deputado Coronel Meira (PL-PE) protocolou na Câmara requerimento para abrir uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) contra possíveis irregularidades na Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A proposta do deputado visa investigar denúncias sobre o mal uso dos recursos da entidade e a "estruturação de redes de influência política" em benefício do presidente Ednaldo Pereira Rodrigues.

As suspeitas de corrupção na CBF citadas pelo deputado no documento têm como base série de reportagens da revista "Piauí". Na justificativa do requerimento, o parlamentar destaca que, apesar de ser uma organização de direito privado, a entidade "administra atividade de relevante interesse público, com sérios impactos econômicos e sociais".

Entenda as denúncias contra Ednaldo e a CBF

A publicação da "Piauí" do último dia 4 destacou práticas administrativas controversas e o uso questionável de recursos financeiros da entidade, incluindo estratégias para assegurar a reeleição de Rodrigues e despesas milionárias com parlamentares, artistas e membros do Judiciário.

Assim, a CBF teria gastado mais de R$ 24 milhões com advogados e acordos, obtendo recursos de forma considerada ágil e envolvendo um caso analisado por um parceiro comercial.

Uma das polêmicas mais notórias foi o afastamento de Ednaldo da presidência da CBF, em dezembro de 2023, devido a irregularidades na eleição. A entidade recorreu ao Supremo Tribunal Federal (STF) e envolveu a tramitação do processo.

O regimento interno prevê que a presidência do tribunal encaminhe o recurso ao mesmo magistrado que já tratava do assunto — no caso, o ministro André Mendonça. Contudo, optou-se por um sorteio, e o caso foi encaminhado ao ministro Gilmar Mendes, que possui ligação comercial com a CBF por meio do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP), administrador dos cursos da CBF Academy desde agosto de 2023.

O requerimento para abertura da "CPI da CBF" cita a suposta ligação de Ednaldo Rodrigues com Gilmar Mendes como uma das justificativas para formação da comissão. O deputado Coronel Meira destaca "possível conflito de interesses" nas decisões tomadas pelo ministro no caso.

