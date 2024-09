Decisão do Mundial de Clubes de 2025 tem local definido; confira lista de sedes

Troféu do Mundial de Clubes da Fifa (Foto: Divulgação/Fifa)







Publicada em 28/09/2024 - 20:39

A primeira edição do Super Mundial de Clubes, marcada para 2025, teve as sedes definidas pela Fifa neste sábado (28). A decisão da competição será disputada em Nova York, no MetLife Stadium, local que também receberá a decisão da Copa do Mundo de 2026, sediada em Estados Unidos, México e Canadá. Além de Nova York, outras onze cidades serão palco de partidas do torneio.

Confira a lista dos 13 estádios do Mundial de Clubes 2025:

Estádio Hard Rock -Miami Lumen Field - Seattle Estádio Rose Bowl - Los Angeles Estádio Camping World e Estádio Inter&Co - Orlando Estádio Mercedes-Benz - Atlanta GEODIS Park - Nashville Estádio Bank of America - Charlotte Estádio TQL - Cincinnati Audi Field - Washington DC Lincoln Financial Field - Filadelfia Estádio MetLife - Nova York

MetLife Stadium, em Nova York, receberá a final do Mundial de Clubes (Foto: Reprodução/Instagram)

O anúncio foi realizado por Gianni Infantino, durante o Global Citizen Festival, evento anual que conta com artistas em combate à pobreza. A organização fechou parceria com a Fifa e promoverá show no intervalo das partidas do Mundial de Clubes 2025,

Flamengo, Fluminense e Palmeiras são os representantes brasileiros garantidos até o momento. Botafogo e Atlético-MG, vivos na semifinal da Libertadores 2024, também podem garantir vaga. Caso o River Plate vença a Libertadores, a vaga sul-americana via rankinf da Conmebol ficará com o Olimpia, do Paraguai. O Penarol só terá chances de viajar para o Mundial de Clubes caso seja campeão desta edição.

Classificados para o Super Mundial de Clubes

Boca Juniors (ARG) – ranking da CONMEBOL River Plate (ARG) – ranking da CONMEBOL Fluminense (BRA) – vencedor da Copa Libertadores da América 2023 Flamengo (BRA) – vencedor da Copa Libertadores da América 2022 Palmeiras (BRA) – vencedor da Copa Libertadores da América 2021 Auckland City (NZL) – ranking da OFC Pachuca (MEX) – vencedor da Liga dos Campeões da Concacaf 2024 Club León (MEX) – vencedor da Liga dos Campeões da Concacaf 2023 Seattle Sounders (EUA) – vencedor da Liga dos Campeões da Concacaf 2022 Monterrey (MEX) – vencedor da Liga dos Campeões da Concacaf 2021 FC Salzburg (AUS) – ranking da UEFA Atlético de Madri (ESP) – ranking da UEFA Juventus (ITA) – ranking da UEFA Borussia Dortmund (ALE) – ranking da UEFA Benfica (POR) – ranking da UEFA Porto (POR) - ranking da UEFA Internazionale de Milão (ITA) – ranking da UEFA Paris Saint-Germain (FRA) – ranking da UEFA Bayern de Munique (ALE) – ranking da UEFA Manchester City (ING) – vencedor da Liga dos Campeões da UEFA 2022/23 Real Madrid (ESP) – vencedor da Liga dos Campeões da UEFA 2021/22 Chelsea (ING) – vencedor da Liga dos Campeões da UEFA 2020/21 Ulsan (COR) – ranking da AFC Al Ain (EAU) – vencedor da Liga dos Campeões da AFC 2024 Urawa Red Diamonds (JAP) – vencedor da Liga dos Campeões da AFC 2022 Al-Hilal (SAU) – vencedor da Liga dos Campeões da AFC 2021 Mamelodi Sundowns (AFS) – ranking da CAF ES Tunis Esperance (TUN) – finalista da Liga dos Campeões da CAF 2023/24 ou via ranking da CAF Wydad (MAR) – vencedor da Liga dos Campeões da CAF 2021/22 Al Ahly (EGI) – vencedor da Liga dos Campeões da CAF 2020/21 e 2022/23

