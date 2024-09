Tite pode poupar titulares do Flamengo para partida contra o Athletico-PR

Gabigol em Peñarol x Flamengo (Foto: AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 28/09/2024 - 17:39 • Rio de Janeiro (RJ)

Ainda afetado pela eliminação na Libertadores, o Flamengo volta a campo neste domingo (29), contra o Athletico-PR, no Maracanã. Em um momento complicado, a expectativa é de que o Rubro-Negro escale um time misto para o confronto com o Furacão, já que o desgaste físico é um agravante neste terço final da temporada.

Os primeiros treinos focados no confronto do Brasileirão aconteceram na tarde desta sexta-feira (27), com apenas jogadores que não atuaram ou ficaram no banco contra os uruguaios na Libertadores. Os titulares realizaram exercícios de recuperação na academia.

Após a atividade deste sábado, Tite definiu a equipe titular, logo após a avaliação física do time. Portando, o Flamengo deve mandar a campo: Rossi; Varela (Wesley), Fabrício Bruno (David Luiz), Léo Pereira (Cleiton) e Alex Sandro (Ayrton Lucas); Léo Ortiz (Evertton Araújo), De la Cruz (Pulgar), Arrascaeta (Alcaraz) e Gerson (Lorran); Plata (Matheus Gonçalves) e Bruno Henrique (Gabigol).

Além do desgaste físico, outro motivo para a possível preservação dos titulares é o confronto contra o Corinthians, pela semifinal da Copa do Brasil. O jogo, ainda sem data marcada, acontecerá na quarta-feira (2), ou quinta-feira (3), no Maracanã.