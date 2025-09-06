Sampaoli é apresentado no Atlético-MG e foca em ‘mudança de atitude’

Novo técnico do Atlético-MG, Jorge Sampaoli foi apresentado oficialmente na manhã deste sábado (6), na Arena MRV, para sua segunda passagem. Ele comanda sua primeira atividade no estádio logo após as primeiras palavras. Assista à íntegra:

O técnico argentino chega para sua segunda passagem pelo Galo, ocupando o cargo após a saída de Cuca. Ele, que esteve na mira do Santos, explicou o motivo da escolha para a sequência da temporada.,

— Analisando plantel, a características dos jogadores. O perfil, com a maneira que eu sinto o futebol. Tenho um grande carinho pelo Santos e por esse clube. Em 2020, o time jogou como eu queria. Vamos tentar mudar a forma de jogar - disse o treinador.

Jorge Sampaoli surgiu como opção no Atlético após o encerramento das conversas com Martín Anselmi, ex-Porto, e o acordo foi fechado em reunião virtual. O treinador fará sua estreia na quinta-feira (11), contra o Cruzeiro, pela volta das quartas de final da Copa do Brasil.

— É importante implementar rapidamente a mudança de atitude. Percebemos o grupo com muita expectativa. Trabalhamos poucos dias, mas muito tempo. Tentaremos mudar essa dinâmica negativa do Atlético hoje para atender o desejo da torcida. Expectativa para mudar rapidamente esta realidade e levar o Atlético, por sua torcida, ao mais alto possível — destacou Sampaoli.

Jorge Sampaoli é o novo técnico do Atlético-MG (Foto: Pedro Souza/Atlético)

Veja outras respostas do novo treinador do Atlético-MG:

Relacionamento

— Sinto o futebol de uma maneira muito exigente. São muito exigentes comigo e com o resto (das pessoas). Há melhores formas de sentir que represento a um escudo, a uma camisa. Não é o mesmo que algum jogador, que algum empregado. Minha exigência é muito alta, sempre, comigo e com o resto. Alguns gostam, alguns não gostam. Não tem a ver com educação, tem a ver com sentimento.

— Para a vida de um treinador hoje a exigência e a urgência de vencer fazem todos os sentidos convergir nisso, e quem não está, guramente terá diferença comigo. É uma questão de ver a realidade. A exigência é muito grande. A pessoa pode ver que este é um esporte sem nenhum tipo de consequência, mas para mim tem.

