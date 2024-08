Lautaro Díaz, jogador do Cruzeiro, será pai em breve (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 02/08/2024 - 10:21 • Belo Horizonte (MG)

O Cruzeiro enviou vários presentes ao atacante Lautaro Díaz, que será pai de uma menina em breve. O atleta divulgou, nas redes sociais, a chegada das roupinhas para a pequena Gianna.

No Instagram, o atleta postou as fotos e colocou um texto como legenda: "Uma Cruzerense más está llegando". Entre os presentes, o Cruzeiro enviou macacões do clube, shorts, sapatinhos, fitas de cabeça, entre outros itens.

A esposa do jogador, Marianella De Arca, também utilizou as redes sociais para agradecer o Cruzeiro pelos presentes recebidos. "Lindo presente. Obrigado", postou a mulher do atleta.

Lautaro Díaz é um dos destaques do Cruzeiro em 2024 (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Lautaro Díaz tem 26 anos e é argentino. Ele surgiu em 2021 no Estudiantes e também se destacou no Indepediente del Valle. Ele foi contratado pelo Cruzeiro na atual janela de transferências e já começa a ter destaque na Raposa.