O Fluminense chegou a empatar o confronto no agregado duas vezes. A partida no Rio de Janeiro terminou 3 a 2 para o Cruzeiro e o Tricolor precisava de um gol para levar a decisão para os pênaltis. O time das laranjeiras conseguiu sair na frente, mas sofreu o empate. Depois, com o gol contra, conseguiu empatar novamente no agregado. Mas, no início do segundo tempo, Vitinho empatou para o Cruzeiro, fechando o placar em 5 a 4 no agregado.