Na última rodada, a equipe catarinense foi derrotada para o Juventude, fora de casa, por 1 a 0. Já o Vitória derrotou o Tombense por 1 a 0, no estádio Manoel Barradas, o Barradão. No confronto entre os times no primeiro turno, os baianos venceram por 1 a 0 com gol marcado por Fabinho.