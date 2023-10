A situação do Ceará é bastante complicada, com o Vozão tendo 42 pontos ganhos e 11 pontos atrás do quarto colocado. O time tem preocupação de tentar ainda sonhar com o acesso, mas também ter tranquilidade para não passar por qualquer risco de rebaixamento. Vagner Mancini terá neste CRB e Ceará a esperança de poder contar com Chay e Chrystian Barletta, que podem voltar ao time depois de lidarem com lesões. O mesmo não se pode dizer ainda de Michel Macedo e Paulo Victor. Léo Santos e Warley também devem voltar depois de cumprirem suspensões.