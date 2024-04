Craque da galera: confira quem foi o melhor jogador da 2ª rodada do Brasileirão

Wesley, do Internacional, Jean Carlos, do Juventude, De la Cruz, do Flamengo, e Cauly, do Bahia, foram os candidatos. (Fotos: Anderson Romão, Jorge Rodrigues, Luiz Erbes e Renan Oliveira / AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 19/04/2024 - 17:55 • Rio de Janeiro

A 2ª rodada do Brasileirão terminou, e os torcedores elegeram o craque da vez. A redação do Lance! separou quatro destaques das 9 partidas desse meio da semana (Cuiabá X Vitória foi adiado) do Campeonato Brasileiro para que os fãs votassem.

Wesley, do Internacional, Jean Carlos, do Juventude, De la Cruz, do Flamengo, e Cauly, do Bahia, foram os candidatos. Em votação realizada no Canal de Whatsapp do Lance!, os torcedores elegeram o atacante do Papo como o melhor jogador da primeira rodada do Brasileirão, com 54,11% dos votos.

Jean Carlos entrando em campo para enfrentar o Corinthians, em Caxias do Sul. (Foto: Fernando Alves/ECJ)

Jean Carlos marcou um gol e fez assistência para outro, na vitória do Juventude sobre o Corinthians, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, na quarta (17). Por isso, foi eleito o craque da galera da 2ª rodada na votação do Lance!.

Quem ficou em segundo lugar na enquete foi De la Cruz, do Flamengo, com 30% votos. O meio-campista uruguaio foi essencial na vitória do rubro-negro contra o São Paulo, no Maracanã. Wesley, do Internacional, ficou com 9% da votação, já Cauly, do Bahia, teve 8%. Você pode deixar sua opinião na publicação abaixo, via Instagram do Lance!.