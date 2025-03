Coritiba x Maringá: onde assistir, horário e escalações pelo Campeonato Paranaense

Neste domingo (9), Coritiba e Maringá se enfrentam pelo jogo de volta das quartas de final do Campeonato Paranaense. A bola está prevista para rolar às 18h30 (de Brasília) e o jogo acontecerá no Couto Pereira, em Curitiba. A transmissão da partida será exclusiva dos canais NSports (streaming) e TV Coxa (streaming).

Na ida, o Dogão venceu o Coxa por 2 a 0, no estádio Willie Davids. O Maringá se classifica com vitória ou empate, além de poder perder por um gol de diferença - derrota por dois gols de diferença leva a decisão para as penalidades. O Coritiba só classifica direto com vitória por três gols de diferença. Quem se classificar pega o vencedor do confronto Athletico x Azuriz na semifinal - os times empataram em 0 a 0, na ida, em Pato Branco.

O Coritiba terminou a primeira fase na terceira colocação, com 20 pontos. A equipe alviverde, além da pressão para reverter o resultado no estadual, vem de eliminação na primeira fase da Copa do Brasil. O Coxa caiu nos pênaltis para o Ceilândia-DF por 4 a 2 após empatar em 2 a 2 no tempo normal.

O Maringá fechou a fase inicial na sexta colocação, com 16 pontos. O Dogão chega embalado por ter a vantagem no Paranaense e também ter se classificado para a terceira fase da Copa do Brasil. Em casa, a equipe bateu o Juventude por 1 a 0 e o União-TO por 4 a 2.

Maringá x Coritiba, no estádio Willie Davids. Foto: JP Pacheco/Coritiba

Tudo sobre o jogo entre Coritiba e Maringá (onde assistir ao vivo, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

CORITIBA X MARINGÁ

QUARTAS DE FINAL (VOLTA) - CAMPEONATO PARANAENSE

📆 Data e horário: domingo, 9 de março, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Couto Pereira, em Curitiba

📺 Onde assistir: NSports (streaming) e TV Coxa (streaming)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CORITIBA (Técnico: Mozart)

Morisco; Rafinha, Thalisson, Maicon e João Almeida; Sebastián Gómez, Matheus Bianqui e Josué; Lucas Ronier, Everaldo e Dellatorre.

MARINGÁ (Técnico: Jorge Castilho)

Dheimison; Tito, Cauã Tavares, Ronald e Max Miller; Rodrigo, Zé Vitor e Léo Ceará (Buga); Negueba, Maranhão e Moraes.