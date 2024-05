Coritiba x Guarani: onde assistir, horário e escalações do jogo da Série B

Coritiba e Guarani se enfrentam na sexta rodada da Série B (Foto: Arte Lance!)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/05/2024 - 06:00 • Curitiba (PR) • Atualizada em 14/05/2024 - 11:14

Coritiba e Guarani se enfrentam nesta terça-feira (14), pela quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola vai rolar a partir das 21h30 (de Brasília), no Couto Pereira, Curitiba (PR), com transmissão do Sportv e Premiere.



Confira todas as informações que você precisa saber sobre o confronto entre Coritiba e Guarani (onde assistir, horário, escalações e local).

✅ FICHA TÉCNICA

CORITIBA X GUARANI

5ª RODADA - SÉRIE B DO CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: terça-feira, 14 de maio de 2024, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Couto Pereira, Curitiba (PR);

📺 Onde assistir: Sportv e Premiere;

🟨 Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS);

🚩 Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Leirson Peng Martins (RS);

🖥️ VAR: Elmo Alves Resende Cunha (GO).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

CORITIBA (Técnico: James Freitas)

Pedro Morisco; Natanael, Benevenuto, Maurício Antônio e Rodrigo Gelado; Sebastián Gómez, Morelli e Matheus Frizzo; Lucas Ronier, Figueiredo e Leandro Damião

GUARANI (Técnico: Júnior Rocha)

Vladimir; Heitor, Douglas, Lucas Adell e Jefferson; Matheus Bueno, Camacho e Luan Dias; João Victor, Caio Dantas e Airton.