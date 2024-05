Temporais no RS: Fluminense e São Paulo se unem para auxiliar vítimas

São Paulo e Fluminense se enfrentam pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro (Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium/Gazeta Press)







Escrito por Lance! • Publicada em 13/05/2024 - 13:42 • São Paulo (SP)

Fluminense e São Paulo se enfrentam nesta segunda-feira (13), pela sexta rodada do Brasileirão, em partida que será marcada por ações em favor das vítimas das enchentes que afetaram o estado do Rio Grande do Sul.

Em parceria com a Superbet, patrocinadora máster de ambas os clubes, os times entrarão em campo com a frase "Super Ajuda" no lugar da marca da casa de apostas. Após o confronto, a equipe carioca promoverá um leilão com os fardamentos utilizadas no duelo e destinará a renda para instituições de caridade.

Durante a partida, a patrocinadora vai doar as placas de publicidade à beira do gramado para divulgar ONG's que arrecadam doações ao estado. Além disso, serão doadas mil cestas básicas e R$ 100 mil para a ONG "Ação da Cidadania".

Em momentos distintos na temporada, Fluminense e São Paulo se enfrentam pelo Brasileirão. Com apenas cinco pontos conquistados, a equipe comandada por Fernando Diniz se encontra na zona de rebaixamento da competição.

O clube paulista, por sua vez, segue invicto sob comando de Zubeldía e busca sua quarta vitória seguida na temporada. A bola rola a partir das 20h (de Brasília), no Morumbis.

São Paulo e Fluminense irão promover ação para auxiliar as vítimas das enchentes no estado do Rio Grande do Sul (Foto: Lucas Merçon/FFC)