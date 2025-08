Oposição faz dossiê contra Augusto Melo antes de votação no Corinthians

Os associados do Corinthians votarão no próximo sábado (9), no Parque São Jorge, para confirmar ou rejeitar o impeachment de Augusto Melo, presidente afastado do clube. Em meio à instabilidade política, a oposição preparou um dossiê com 50 polêmicas envolvendo o ex-mandatário.

continua após a publicidade

O objetivo é convencer os sócios presentes na assembleia a ratificarem o impeachment de Augusto Melo, aprovado pelo Conselho Deliberativo do Corinthians no último dia 26 de maio. A informação foi noticiada inicialmente pela 'CNN' e confirmada pelo Lance!.

— A administração do Corinthians vive o pior momento de sua história. Não há referências que ajudem a explicar, e entender, o que tem acontecido no Parque São Jorge desde 2 de janeiro de 2024. Pela primeira vez um clube tem o presidente, ainda em seu período de gestão, indiciado pela Polícia Civil, denunciado pelo Ministério Público e réu por roubar o próprio clube — diz trecho da peça.

continua após a publicidade

O Lance! teve acesso ao documento. A peça aponta 50 polêmicas de Augusto Melo enquanto presidiu o Corinthians, entre o início de 2024 e maio deste ano. Os problemas apontados incluem desde negociação de jogadores às investigações do caso Vai de Bet.

— Apesar de indiciado, denunciado e réu, Augusto insiste em voltar à presidência. Por isso, no próximo dia 9 de agosto, precisamos da sua presença na Assembleia Geral de Sócios para votar “SIM” pelo afastamento definitivo e evitar que um criminoso volte à presidência. Precisamos expulsar o crime organizado do PSJ — aponta outro trecho da peça.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Dossiê contra Augusto Melo (Foto: Lance!)

Caso Vai de Bet

O acordo com a Vai de Bet, fechado em janeiro de 2024 e anunciado como o maior patrocínio da história do futebol nacional, virou alvo da Justiça de São Paulo. Segundo denúncia já aceita, parte do valor foi desviada por meio de uma intermediação considerada fraudulenta. A empresa Rede Social, ligada a Alex Cassundé, teria recebido R$ 1,4 milhão, com possibilidade de faturar até R$ 25,2 milhões durante a vigência do contrato.

Após investigação da Polícia Civil, Augusto Melo se tornou réu por furto, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Além do ex-presidente, outros dois ex-diretores também foram indiciados: Marcelo Mariano, que cuidava da parte administrativa, e Sergio Moura, que atuava no marketing.

A defesa de Augusto Melo afirma que a assembleia-geral dos associados, convocada por Tuma, presidente do Conselho do Corinthians, é irregular.

— A assembleia foi convocada antes da conclusão da investigação, sem o devido tempo para defesa ampla, e sob forte influência política. Trata-se de um julgamento antecipado e parcial contra o presidente Augusto Melo. Só os sócios podem corrigir essa distorção e devolver legitimidade ao clube com seu voto consciente — defende os advogados de Augusto Melo.