Com ‘pressa’, Corinthians negocia com Vitinho, ex-Flamengo

O Corinthians negocia a contratação de Vitinho, de 31 anos. O atacante, que coleciona passagens por Flamengo e Botafogo, está no radar do Timão há semanas, mas o clube alvinegro acelerou as tratativas nas últimas horas sob o risco de transfer ban.

continua após a publicidade

A diretoria e comissão do Corinthians entendem que é necessário se reforçar nesta janela de transferências, e a prioridade é por um atacante que atue pelos lados. Desde o início da janela, em junho, o Timão manteve conversas com Biel, que acertou com o Atlético Mineiro, e Victor Sá, que atua no Krasnodar, da Rússia.

A informação foi noticiada inicialmente pelo jornalista Luis Fabiani, repórter da 'Rádio Bandeirantes'. O CAS (Corte Arbitral do Esporte) determinou que o Corinthians precisa pagar 6,1 milhões de dólares (cerca de R$ 34 milhões) ao Santos Laguna, do México, até a próxima segunda-feira (11), referente a contratação de Félix Torres, caso contrário, o clube sofrerá um transfer ban.

continua após a publicidade

O Corinthians negocia um acordo com a equipe mexicana, mas sob risco de não poder inscrever novos jogadores, passou a ter pressa por um acerto com o atacante de 31 anos. Vitinho está livre no mercado desde que deixou o Al-Ettifaq, da Arábia Saudita.

Vitinho teve uma passagem marcante pelo Flamengo, onde atuou entre 2018 e 2022. No período, disputou 212 partidas, marcou 29 gols e deu 33 assistências. Sem clube no momento, o atacante se encaixa no perfil buscado pelo Corinthians, que vê com bons olhos a possibilidade de contratar um jogador sem custos de transferência.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Vitinho se destacou vestindo a camisa do Flamengo (Foto: Marcelo Cortes / Flamengo)

Corinthians no mercado

O Timão segue em busca de reforços no mercado. Desde o começo da temporada, apenas o lateral-esquerdo Fabrizio Angileri foi contratado, em fevereiro. Dorival Júnior assumiu o comando da equipe no final de abril, e durante seu acordo, pediu a contratação de quatro reforços.

A prioridade do clube alvinegro na janela é um atacante que atue pelas pontas. Na análise da comissão técnica, o Corinthians não tem um jogador com essas características, e o setor ofensivo é desenvolvido para atuar pelo meio. Dorival Júnior, inclusive, passou a tentar encontrar opções na base, como foi o caso de Dieguinho, de 17 anos, que foi titular no empate por 1 a 1 contra o Fortaleza, neste domingo (3).