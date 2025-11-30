menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbs\Corinthians

Visitas ilustres: ex-Barcelona e Cria do Terrão prestigiam o Corinthians em Itaquera

Astros do futebol árabe marcam presença na Neo Química Arena

fe4a4413-7df6-4f4d-8be7-876c6484bfa3_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-13.03.44-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Ulisses Lopresti
São Paulo (SP)
Dia 30/11/2025
17:25
Corinthians
imagem cameraJogadores marcaram presença na Neo Química Arena (Foto: Reprodução/Corinthians/TV)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A Neo Química Arena recebeu astros do futebol árabe para o duelo entre Corinthians e Botafogo, neste domingo (30). Os portugueses João Cancelo e João Félix estiveram em um dos camarotes do estádio ao lado do ex-jogador do Timão Wesley e do brasileiro Renan Lodi.

continua após a publicidade

A Saudi Pro League só retorna no dia 19 de dezembro, e os atletas aproveitam as férias em São Paulo. João Cancelo e Renan Lodi atuam pelo Al-Hilal, vice-líder do Campeonato Saudita, enquanto João Félix e Wesley defendem o Al-Nassr, atual líder do torneio.

Os jogadores receberam camisas do Corinthians das mãos de Osmar Stabile, e suas presenças foram anunciadas no telão da Neo Química Arena. A Fiel vibrou especialmente quando Wesley apareceu na tela. Revelado no Terrão, o atleta deixou o clube em 2024.

continua após a publicidade

Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Torcida-Corinthians-Neo-Quimica-Arena
Fiel esteve em peso na Neo Química Arena para assitir o jogo entre Timão e Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro (Foto: José Manuel Idalgo)

Torcedor do Corinthians?

João Cancelo, com passagens por Barcelona e Manchester City, sempre demonstrou carinho pelo Corinthians. O português já apareceu em diversas ocasiões usando o uniforme alvinegro e, nesta semana, visitou a loja do clube no Parque São Jorge.

Malcom, outra cria do Terrão e companheiro de Cancelo no Al-Hilal, já comentou sobre a torcida do amigo. Em postagem nas redes sociais, o ex-atacante escreveu: "Meu gajo é muito Corinthians".

continua após a publicidade

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias