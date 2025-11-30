Visitas ilustres: ex-Barcelona e Cria do Terrão prestigiam o Corinthians em Itaquera
Astros do futebol árabe marcam presença na Neo Química Arena
A Neo Química Arena recebeu astros do futebol árabe para o duelo entre Corinthians e Botafogo, neste domingo (30). Os portugueses João Cancelo e João Félix estiveram em um dos camarotes do estádio ao lado do ex-jogador do Timão Wesley e do brasileiro Renan Lodi.
A Saudi Pro League só retorna no dia 19 de dezembro, e os atletas aproveitam as férias em São Paulo. João Cancelo e Renan Lodi atuam pelo Al-Hilal, vice-líder do Campeonato Saudita, enquanto João Félix e Wesley defendem o Al-Nassr, atual líder do torneio.
Os jogadores receberam camisas do Corinthians das mãos de Osmar Stabile, e suas presenças foram anunciadas no telão da Neo Química Arena. A Fiel vibrou especialmente quando Wesley apareceu na tela. Revelado no Terrão, o atleta deixou o clube em 2024.
João Cancelo, com passagens por Barcelona e Manchester City, sempre demonstrou carinho pelo Corinthians. O português já apareceu em diversas ocasiões usando o uniforme alvinegro e, nesta semana, visitou a loja do clube no Parque São Jorge.
Malcom, outra cria do Terrão e companheiro de Cancelo no Al-Hilal, já comentou sobre a torcida do amigo. Em postagem nas redes sociais, o ex-atacante escreveu: "Meu gajo é muito Corinthians".
