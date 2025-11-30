Ao vencer o Palmeiras, o Flamengo conquistou a Libertadores pela quarta vez, sendo a segunda em Lima, provando que o raio cai duas vezes no mesmo lugar, como disse o presidente do clube, Luiz Eduardo Baptista ("Bap"). A fala teve tom de provocação a Leila Pereira por conversa que tiveram antes da decisão, conforme revelado pelo rubro-negro.

continua após a publicidade

➡️ AO VIVO: Acompanhe a festa do Flamengo após título na Libertadores

— Ontem (sexta) comentei com a Leila brincando no evento da Conmebol que o raio não cai duas vezes no mesmo lugar (em alusão ao título do Palmeiras sobre o Flamengo, na final de 2021). Ela pediu a palavra depois e falou: "Cai sim". Eu estava pensando aqui com meus botões, ela estava certa. Em Lima, cai — disse Bap ao "Ge".

A conquista dá ainda mais força ao treinador Filipe Luís, que está em reta final de contrato. O vínculo se encerra ao fim de 2025 e Bap mostrou otimismo na renovação, mas passou a responsabilidade para o téncnico.

continua após a publicidade

— Filipe Luís é parte disso, um cara absolutamente especial. Eu acreditei quando assumi, ele está com a gente até agora. Se depender só de mim, é claro que ele fica, mas como todo casamento depende de dois. Mas eu acredito que ele também quer vir por muito mais. Se eu tivesse que fazer uma aposta, eu faria que ele fica. Não ia pagar muito porque é mais ou menos como chover no molhado (risos). Que venha o Ceará, um dia de cada vez.

➡️ Lance! volta às bancas em edição histórica do tetra do Flamengo na Libertadores

Filipe Luís ergue a taça da Libertadores diante da torcida na comemoração no Centro do Rio (Foto: Porciuncula/AFP)

Bap critica Copa Intercontinental

Com o título continental, o Flamengo também ganhou uma vaga na Copa Interncontinental, disputada no Catar. O primeiro jogo está marcado para 10 de dezembro, contra o Cruz Azul. Se vencer, enfrenta o Pyramids, do Egito, no dia 13. A final, contra o PSG, será no dia 17.

continua após a publicidade

Dessa maneira, a delegação viaja logo após a última rodada do Brasileirão, quando enfrenta o Mirassol fora de casa, no dia 7. Bap criticou a logística do campeonato.

— Acho que o Intercontinental é absolutamente injusto. Vamos chegar menos de 20 horas antes do jogo, e a gente perde dinheiro se cair no primeiro jogo. Olha o que aconteceu com o Botafogo ano passado. Outro dia estávamos discutindo Fair Play financeiro. Fair Play esportivo, não é legal o time campeão da Libertadores chegar para jogar com menos de 24 horas, fazer uma viagem de 15 horas, com 7 horas de fuso… Hoje vamos desfrutar, e segunda-feira vou decidir o que vamos fazer.

Bap exalta sua gestão no Flamengo

Eleito em dezembro de 2024, Bap ainda não completou um ano à frente do clube. Quando isso acontecer, no dia 9, poderá ter dois dos principais títulos que poderia conquistar na temporada: além da Libertadores, o Brasileirão, que acaba no dia 7. Bap foi honesto ao avaliar sua primeira temporada gerindo o Fla.

— Acho que é o trabalho de muita gente, o planejamento, profissionalização… Você todo dia entender que tem espaço para melhorar, discutir o que deu errado sem levar no plano pessoal. Humildade de perceber que sempre pode melhorar. Uma equipe sensacional que a gente tem, quer ganhar absolutamente tudo. Eu tinha dito durante a campanha eleitoral que não aceitava não ganhar absolutamente tudo — iniciou.

— Eu sou grandinho e sei que não é verdade que vai ganhar tudo, mas ter o propósito de ganhar tudo, dia sim e outro também, é absolutamente fundamental. Isso aqui hoje coroa o trabalho especial desse ano. E oxalá quarta-feira a gente esteja levantando outra taça. Flamengo quer ser hegemônico, quer ganhar absolutamente tudo: cuspe em distância, dardo, tiro ao alvo, remo sem remo, basquete sem bola… Isso é para cada um de vocês, dos 45 milhões, ter um fim de ano absolutamente especial — completou Bap.

➡️Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo