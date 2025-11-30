Dorival Júnior surpreende em escalação do Corinthians contra o Botafogo

O Corinthians está escalado para o duelo contra o Botafogo, neste domingo (30), em partida que fecha a 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena. Dorival Júnior conta com o retorno de Hugo Souza na meta alvinegra.

O goleiro se recuperou de uma pancada na coxa esquerda e retorna ao time titular. Hugo Souza foi desfalque nos últimos quatro jogos do Corinthians. Maycon, reabilitado de uma tendinopatia no joelho direito, inicia o confronto no banco de reservas.

Outra novidade é a presença de Matheus Bidu entre os onze iniciais. O atleta ficou fora da derrota contra o Cruzeiro, em razão de dores no joelho direito, mas evoluiu na recuperação durante a semana e começa entre os titulares

Dorival Júnior conta com dois desfalques para o confronto. Memphis, com um edema ósseo no joelho esquerdo, segue fora da equipe pelo segundo jogo consecutivo. Além do atacante, José Martínez, suspenso, também é baixa.

A grande surpresa fica no sistema ofensivo. Dorival Júnior deixou Gui Negão no banco, e escalou Dieguinho como parceiro de Yuri Alberto no ataque.

O Corinthians inicia o jogo com: Hugo Souza; Matheuzinho, João Pedro, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Breno Bidon, André Carrillo e Rodrigo Garro; Dieguinho e Yuri Alberto.

Decisão para o Corinthians

Em caso de vitória, os comandados de Dorival Júnior podem pular para a oitava colocação na tabela do Campeonato. O clube alvinegro inicia o duelo no 12º lugar. O Timão busca retomar o caminho das vitórias após ser derrotado por 3 a 0 para o Cruzeiro, na última rodada do torneio.

O adversário do Corinthians chega embalado para a partida. O Botafogo de Davide Ancelotti não perde há sete jogos no Brasileirão, está em sexto lugar, e tem vaga assegurada na próxima Libertadores.