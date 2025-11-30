Torcedores se desesperam com lance em Corinthians x Botafogo: 'Inacreditável'

Corinthians e Botafogo estão se enfrentando, na tarde deste domingo (30), em jogo válido pela 36° rodada do Campeonato Brasileiro. Um lance durante a partida deixou muitos torcedores desesperados nas redes sociais.

A partida entre Corinthians x Botafogo começou agitada na Neo Química Arena. Logo aos 3 minutos do primeiro tempo, Léo Linck tentou sair jogando por dentro, e Dieguinho se antecipou. O jovem rolou para Raniele, que só teve o trabalho de empurrar para a rede.

Nas redes sociais, centenas de torcedores ficaram revoltados com o lance no começo de Corinthians x Botafogo. Veja abaixo o lance e os comentários:

Raniele abriu o placar para o Corinthians contra o Botafogo (Foto: Léo Barrilari/GazetaPress)

Veja lance em Corinthians x Botafogo

Escalações das equipes

O Corinthians está escalado para o duelo contra o Botafogo, neste domingo (30), em partida que fecha a 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena. Dorival Júnior conta com o retorno de Hugo Souza na meta alvinegra.

Dorival Júnior conta com dois desfalques para o confronto entre Corinthians x Botafogo. Memphis, com um edema ósseo no joelho esquerdo, segue fora da equipe pelo segundo jogo consecutivo. Além do atacante, José Martínez, suspenso, também é baixa.

O Corinthians inicia o jogo com: Hugo Souza; Matheuzinho, João Pedro, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Breno Bidon, André Carrillo e Rodrigo Garro; Dieguinho e Yuri Alberto.

Davide Ancelotti foi obrigado a fazer mudanças na equipe titular. O Botafogo tem três desfalques para o confronto. O zagueiro Alexander Barbosa sentiu dores no joelho e sequer viajou para São Paulo. O uruguaio se junta ao lateral-direito Vitinho, suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos, e o volante Danilo, com lesão muscular, como baixas no Glorioso para Corinthians x Botafogo.

Davide Ancelotti escalou a equipe para Corinthians x Botafogo com: Léo Linck; Mateo Ponte, Marçal, David Ricardo e Cuiabano; Newton, Marlon Freitas, Artur, Savarino e Joaquín Correa; Kadir.