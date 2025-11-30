Flamengo do asfalto e do morro, de Deus e do povo. Poucas frases definem melhor o que aconteceu nas ruas do Rio de Janeiro, neste domingo (30), para a celebração do tetracampeonato da Libertadores conquistado pelo Flamengo. Uma tarde em que a torcida pôde ver seus ídolos de perto e celebrar junto com eles.

Problemas de organização

A previsão de início das comemorações na Avenida 1° de Março era às 10h. No entanto, este foi o horário em que uma parte da delegação rubro-negra pousou no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro — outros membros da comissão técnica vieram em outro voo, que atrasou. Por conta de todos estes trâmites da viagem, a festa foi adiada para 13h.

Torcedores do Flamengo no Centro do Rio esperando a delegação (Foto: Maurício Luz / Lance!)

A questão é que desde às 9h torcedores do Flamengo já chegavam ao ponto de encontro para o início do desfile. Sob um sol que não deu trégua, a aglomeração foi tamanha que algumas pessoas começaram a subir nas marquises dos prédios, colocando em risco a segurança da multidão. Além disso, houve reclamação por falta de água por parte do público reunido. Apesar da dificuldade, a situação foi controlada pela Secretaria de Ordem Pública.

Atraso não impediu euforia da torcida

Mesmo com o atraso, os rubro-negros que foram prestigiar a chegada do time não desanimaram. O atacante Pedro foi quem regeu a torcida e puxou as músicas, costumeiramente cantadas nas arquibancadas do Maracanã. O mar vermelho e preto que tomou as ruas do Centro acompanhou o ritmo e celebrou cada um dos jogadores cada vez que eles erguiam a taça. Em uma destas vezes, inclusive, foi possível ver que o troféu estava remendado com uma fita, porque um pedaço dele quebrou durante as comemorações ainda em Lima.

Filipe Luís ergue troféu da Libertadores no trio elétrico (Foto: Pablo Porciuncula/AFP)

Provocações ao Palmeiras

Já era esperado que a comemoração de um título tão importante, conquistado em cima de um rival, renderia algumas provocações. E neste caso do Flamengo não foi diferente. Matias Viña, ex-jogador do Palmeiras, foi quem fez a provocação ao time paulista. O Alviverde ainda sonha com um título do Brasileirão, apesar da distância de cinco pontos para os rubro-negros.

Confusão na dispersão

A celebração chegou ao fim por volta de 15h30, após mais de duas horas de festa. Já na reta final do desfile, um grupo de torcedores se envolveu em uma confusão com a Polícia Militar, que reagiu com spray de pimenta para dispersar o público. A confusão se estendeu pelos arredores e a Polícia ainda usou balas de borracha para acabar com o tumulto.

Após o tetra da Libertadores, Flamengo volta as atenções para o Campeonato Brasileiro. A cinco pontos de distância do Palmeiras, o Rubro-Negro depende apenas de si para conquistar mais um título e terá a oportunidade contra o Ceará, na próxima rodada. A partida será realizada na quarta-feira (3), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã.