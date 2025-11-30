Ancelotti muda a escalação do Botafogo para enfrentar o Corinthians

O Botafogo está pronto para a partida contra o Corinthians, neste domingo (30), pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será na Neo Química Arena, em São Paulo, e a bola rola às 16h (de Brasília).

Davide Ancelotti foi obrigado a fazer mudanças na equipe titular. O Botafogo tem três desfalques para o confronto. O zagueiro Alexander Barbosa sentiu dores no joelho e sequer viajou para São Paulo. O uruguaio se junta ao lateral-direito Vitinho, suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos, e o volante Danilo, com lesão muscular, como baixas no Glorioso.

Por outro lado, o Botafogo terá a volta do meio-campista uruguaio Santiago Rodríguez, recuperado de lesão muscular. Ele foi ausência nas vitórias sobre Sport e Grêmio após sofrer o problema no início de um treinamento no CT Lonier. Alex Telles, que cumpriu suspensão na última rodada, também retorna. Ambos começam no banco de reservas.

O treinador foi obrigado a realizar mudanças no sistema defensivo, que será composto por: Mateo Ponte, Marçal, David Ricardo e Cuiabano. Apesar da boa sequência no Brasileirão, a defesa foi vazada quatro vezes nas duas últimas partidas.

Davide Ancelotti escalou a equipe com: Léo Linck; Mateo Ponte, Marçal, David Ricardo e Cuiabano; Newton, Marlon Freitas, Artur, Savarino e Joaquín Correa; Kadir.

Marçal será titular do Glorioso (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Boa fase do Botafogo

Com 58 pontos e na sexta colocação do Brasileirão, o Glorioso já está classificado para a próxima Libertadores. Agora, o Fogão mira subir na tabela para ir direto à fase de grupos da competição continental em 2026.

A equipe de Davide Ancelotti soma sete partidas de invencibilidade da competição nacional. A última derrota foi no dia 15 de outubro, contra o Flamengo. Desde então, o Fogão venceu quatro jogos e empatou em outras três oportunidades.