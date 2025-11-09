Comentarista aponta erro do Corinthians em gol do Ceará: 'Duas vezes'

O Corinthians saiu atrás do placar contra o Ceará, neste domingo (9), em Itaquera, pela 33ª rodada do Brasileirão. Na ocasião, o ex-jogador Fernando Prass apontou um erro da equipe de Dorival Júnior no início da jogada que originou o gol do adversário.

Durante a transmissão da partida, pelo Premeire FC, o atual comentarista destacou que o Corinthians erra ao tentar sair jogando pelo meio. Foi em determinada ação, que o Ceará conseguiu recuperar a bola e partir em um contra-ataque fulminante, que resultou no gol de Galeano, aos 30 minutos do primeiro tempo.

- A jogada começa em um erro do Corinthians. Porque o Ceará está muito fechado por dentro, e o Corinthians tentou duas vezes por dentro, no Yuri, e depois, no Garro. Quando essa bola entra no meio, ela precisa imediatamente sair. Caso contrário, o Ceará recupera muito rápido e partir pro ataque - iniciou o ex-jogador.

- Então o Corinthians pode tentar jogar por dentro, mas essa ação tem que ser rápida. Se não, o Ceará vai conseguir fazer o que quer. Pressão na parte interna do jogo - concluiu.