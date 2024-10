Assista ao vivo ao sorteio da final da Copa do Brasil

Copiar Link

Publicada em 24/10/2024 - 15:04 • Rio de Janeiro

O sorteio dos mandos de campo da final da Copa do Brasil, entre Atlético-MG e Flamengo acontece nesta quinta-feira (24), às 15h, na sede da CBF, no Rio de Janeiro. O evento terá transmissão da CBF TV e pelo site do Lance!. Acompanhe o evento abaixo:

Os jogos da final da Copa do Brasil estão previsto para acontecer entre os dias 3 e 10 de novembro. As partidas vão acontecer no esquema de ida e volta, com cada time presente na final tendo a oportunidade de atuar em casa pelo menos uma partida. Em caso de empate no placar agregado, a decisão da finalíssima irá para os pênaltis.

Vale lembrar, que os gols marcados fora de casa não tem peso. Ou seja, não serão usados como critérios de desempate. O Flamengo mandará o jogo no Maracanã, enquanto o Atlético-MG na Arena MRV, inaugurada no ano passado. Esta poderá ser a primeira oportunidade para o novo estádio sediar uma final.

A classificação para decisão garante uma cota mínima de R$ 31,5 milhões, em caso de vice-campeonato. O campeão leva R$ 73,5 milhões.