Confira os resultados do dia pela Série B

A 6ª rodada da Série B foi marcada por polêmicas e resultados expressivos, especialmente nos jogos deste domingo (4). O Atlético-GO derrotou o Novorizontino, em casa, por 1 a 0 e chegou a segunda vitória na competição. O Athletico-PR foi goleado por 4 a 1, pelo Botafogo-SP, jogando em Curitiba. Já a Chapecoense, bateu o Criciúma, por 2 a 1 e assumiu a 8ª posição. A polêmica da rodada ficou na vitória por 1 a 0, do Operário-PR sobre o América-MG.

Durante a vitória por 1 a 0 sobre o América-MG, o atacante Allano do Operário-PR, denunciou um caso de injúria racial, envolvendo o meia Miguelito, do time mineiro. A partida chegou a ficar paralisada por 15 minutos e depois retomou normalmente. Com a vitória, o Fantasma chegou aos sete pontos e assumiu a 14ª posição.

O Furacão chegou a abrir o placar na Ligga Arena, mas tomou uma goleada histórica do Botafogo-SP. A equipe paulista acabou com a festa da torcida paranaense e goleou a equipe da casa por 4 a 1, garantindo a primeira vitória no campeonato. Após a partida, o Furacão anunciou a demissão do técnico Maurício Barbieri.

De olho na zona de classificação para a primeira divisão, a Chapecoense venceu o Criciúma e chegou a terceira vitória nesta Série B. Com o resultado, a equipe catarinense chegou aos nove pontos e assumiu a 8ª posição.

O Atlético-GO venceu o Novorizontino pelo placar magro de 1 a 0 e também chegou aos nove pontos. O gol da partida foi marcado pelo atacante Marcelinho, que acabou expulso sete minutos depois.

Troféu do Brasileirão Série B (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

Confira os jogos desta rodada:

Segunda-feira (05/05)

Goiás x Avaí - 19h

Terça-feira (06/05)

CRB x Cuiabá - 19h30