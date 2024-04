Confira a seleção do Campeonato Paulista 2024 segundo o Lance!

Confira a seleção do Paulistão feita pelo Lance! (Foto: Isabelle Favieri/Lance!)







Escrito por Lance! • Publicada em 08/04/2024 - 18:50 • São Paulo (SP) • Atualizada em 08/04/2024 - 20:49

O Campeonato Paulista de 2024 chegou ao fim com a vitória do Palmeiras sobre o Santos neste domingo (7). O Alviverde foi campeão pela 26ª vez. Nesta segunda-feira (8), a redação do Lance! se reuniu e votou a seleção da competição.

Os 11 ideais foram escalados no 4-3-3, com domínio do Palmeiras, que conta com cinco jogadores no time, além do técnico Abel Ferreira. Já o vice-campeão, o Santos, tem quatro representantes. Os outros atletas são do São Paulo e do Red Bull Bragantino.

CRAQUE E REVELAÇÃO

Além da redação do Lance!, os torcedores também participaram da eleição dos melhores do Campeonato Paulista. Em votação realizada no canal do WhatsApp do Lance!, o público elegeu Flaco López, do Palmeiras, como craque do estadual, com 52% dos votos. Já a revelação é o meia Rômulo, do Novorizontino, com 72% dos votos.

Torcedores elegeram Rômulo como a revelação do Paulistão (Foto: Gustavo Ribeiro/Novorizontino)