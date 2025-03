Com um gol a cada 42 minutos no Pernambucano, Pablo busca tri pelo Sport

O atacante Pablo já está em casa em Recife. Contratado em fevereiro pelo Sport, o camisa 92 já soma cinco gols em 10 partidas disputadas pelo novo clube, com uma média de um gol a cada 70 minutos em campo nesta temporada. No Campeonato Pernambucano, Pablo tem sido ainda mais letal, ao balançar as redes quatro vezes em apenas seis jogos, precisando de apenas 42 minutos em média para marcar um gol.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

- Desde que eu cheguei aqui no Sport, senti que seria um grande ano, por todo o projeto que a diretoria me apresentou, pela estrutura do clube, pela qualidade do elenco que está sendo montado e pela forma como sou tratado aqui. Em pouco tempo aqui em Recife, já me sinto em casa e isso tem se refletido em campo, com gols - afirmou o atacante de 32 anos.

Neste sábado (22), às 16h30, o Sport inicia a disputa das finais do Campeonato Pernambucano diante do Retrô, na Arena Pernambuco. Campeão em 2023 e 2024, o Leão busca o tricampeonato seguido, assim como Pablo, que também quer seu terceiro troféu estadual consecutivo.

continua após a publicidade

Nos dois anos anteriores, o atacante foi bicampeão estadual pelo Athletico Paranaense. Em 23, foi o artilheiro do Paranaense e em 24, balançou as redes nos dois jogos da decisão.

- Serão grandes jogos. O Retrô é uma equipe jovem e em ascensão no cenário nacional, mas queremos esse tricampeonato e vamos lutar muito por ele. Para mim, particularmente, também seria maravilhoso conquistar um novo estadual. Quero retribuir o carinho que tenho recebido aqui no Sport - destacou o atacante que, além dos títulos pelo Athletico-PR, também já foi campeão paulista pelo São Paulo, em 2021, quando foi eleito o melhor atacante do Paulistão.

continua após a publicidade

Mesmo com a média alta de gols, Pablo sente que, a exemplo de toda a equipe, seu ápice técnico ainda não foi atingido, e espera produzir mais nos jogos contra o Retrô.

- Eu cheguei em fevereiro, assim como outros atletas contratados. Foram poucos períodos de treinamentos para o melhor condicionamento físico e também para colocar em prática o que o professor nos pede. É normal que a equipe evolua ao longo das semanas. Estou feliz com o nosso momento, mas todos nós sabemos que podemos produzir mais, e esperamos já ver isso contra o Retrô - concluiu o camisa 92.