Com show de Bolasie, Criciúma vence Juventude pelo Brasileirão

Escrito por Lance! • Publicada em 27/07/2024 - 20:58 • Caxias do Sul (RS)

O Criciúma conquistou uma grande vitória por 2 a 1 sobre o Juventude, neste sábado (27), pela 20ª rodada do Brasileirão. Bolasie marcou os dois gols do triunfo dos visitantes, enquanto Luis Oyama descontou.

Com o triunfo, o Tigre chegou a 21 pontos e subiu para a 12ª colocação. Por outro lado, a equipe de Jair Ventura possui os mesmos 21 pontos, mas caiu para a 13ª colocação.

Na quinta-feira (1), o Juventude recebe o Fluminense, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. No Brasileirão, o clube de Caxias do Sul visita o Corinthians, no domingo (4). Por outro lado, o Criciúma recebe o Atlético-MG, no sábado (3), pelo Campeonato Brasileiro.

✅ FICHA TÉCNICA

Juventude 1 x 2 Criciúma- Brasileirão

20ª rodada

🗓️ Data e horário: sábado, 27 de julho de 2024, às 19h (hora de Brasília)

📍 Local: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

🟨 Arbitragem: João Vitor Gobi (árbitro); Alessandro Alvaro Rocha de Matos e Leandro Matos Feitosa (auxiliares); Carlos Eduardo Nunes Braga (VAR).

Bolasie foi o protagonista na vitória do Criciúma sobre o Juventude (Foto: Luiz Erbes/AGIF)

JUVENTUDE (Técnico: Jair Ventura)

Gabriel Vasconcellos; Ewerthon, Rodrigo Sam, Lucas Freitas e Gabriel; Jadson, Caique e Jean Carlos; Lucas Barbosa, Gilberto e Erick Farias.

CRICIÚMA (Técnico: Claudio Tencati)

Gustavo; Claudinho, Rodrigo, Ángel e Trauco; Newton, Barreto e Fellipe Matheus; Allano, Bolasie e Marcelo Hermes.