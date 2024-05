Com irreverência de Romário, America lança novos uniformes para a temporada 2024

Copiar Link

Escrito por Matheus Guimarães • Publicada em 06/05/2024 - 22:27 • Rio de Janeiro (RJ) • Atualizada em 07/05/2024 - 00:19

Presidente, atacante, senador e modelo. Estas são as funções de Romário no America, segundo o próprio. Nesta segunda-feira (6), o clube carioca lançou os novos uniformes visando a temporada de 2024 e contou com a presença do Baixinho. Confira a coleção no player acima.

Novos uniformes do America para 2024 (Foto: Matheus Guimarães/Lance!)

Durante o evento, Romário revelou a dificuldade que é acumular funções, brincou com os jogadores que foram os modelos e ainda se emocionou ao falar de Romarinho, seu filho.

- É muita função, muita situação. Realmente não sei se vou conseguir administrar tudo isso - brincou Romário.

Ao falar de Romarinho, Romário foi aos prantos. O desejo maior desejo do Baixinho era poder atuar ao lado do filho. Confira o vídeo abaixo.

É um orgulho ver você vestindo a camisa do America e, por causa de você, vou voltar a ter oportunidade de jogar. Cinco, dez, 15 minutos, depende do treinador. A gente já tá conversado, aquele papo que a gente já sabe como é que funciona (risos). Enfim, cara. Que orgulho poder ter você no America. Tenho certeza que quando você entrar em campo, independente de qualquer coisa, você vai dar a vida pelo teu pai e pelo teu avô — afirmou o Baixinho

Romário é o presidente do America (Foto: Matheus Guimarães/Lance!)

O primeiro desafio do America será na Série A2 do Campeonato Carioca será contra o Petrópolis. O Mecão viaja nesta terça-feira para a Granja Comary, onde fará um período de treinos e volta na véspera da estreia.