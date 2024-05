Promessa da base, zagueiro do sub-20 do Avaí assina contrato profissional até 2027

(Foto: Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/05/2024 - 17:34 • Rio de Janeiro (RJ)

O zagueiro João Madia assinou contrato profissional com o Avaí. Integrante do time sub-20, o jogador, que está no clube há quatro anos, comemorou a ascensão na carreira e a oportunidade de continuar representando o Leão.

- Muito feliz em assinar o contrato profissional com o Avaí. O clube me acolheu desde o primeiro dia e me deu a oportunidade de fazer o que mais amo. Vamos em busca de continuar dando o melhor - afirmou João Madia.

Apesar de fazer parte do sub-20, João Madia ainda tem idade para integrar a equipe sub-17. Ele revelou quais são os planos no Avaí.

- Meus objetivos são ser campeão do Estadual nas categorias de base e logo estar ajudando no profissional. Quero trazer alegria para a torcida com trabalho e dedicação sempre - finalizou.