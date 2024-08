Marília foi artilheira do jogo contra Corinthians (Foto: Dan Costa/Cruzeiro)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/08/2024 - 16:45 • Rio de Janeiro

Na penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro Feminino, o Cruzeiro goleou o líder Corinthians por 7 a 2, neste sábado (17), e acabou com a invencibilidade do clube paulista. Com a vitória, as Cabulosas estão cada vez mais próximas de se classificaram para as quartas de final, ao somar 24 pontos.

A partida, que já começou com gol do Cruzeiro aos quatro minutos do primeiro tempo, foi liderada pelo clube mineiro quase todo o jogo. As jogadoras do Corinthians tentaram virar o placar, com dois gols para o Corinthians, que deixou o jogo empatado em duas ocasiões. Mas, não tinha jeito, o baile das Cabulosas estava só começando.

O Cruzeiro balançou a rede 7 vezes, com gols de: Fabíola Sandoval (1), Ana Clara (1), Vitória Calhau (1) e Marília (3), que garantiu o hat-trick antes dos 47 minutos de jogo. Além de um gol contra, da corintiana Mariza. Pelo Corinthians, Jaque Ribeiro e Érika foram as responsáveis dos dois gols alvinegros.

As Cabulosas venceu por 7 a 2 o líder Corinthians (Foto: Dan Costa/Cruzeiro)

Mesmo com a derrota, o Corinthians já está classificado para a segunda fase do Brasileirão Feminino, com 37 pontos. O segundo lugar da tabela é o Ferroviária e está a oito pontos de diferença, sem chances de passar o clube alvinegro.

O próximo jogo do Cruzeiro será contra o Bragantino nesta quarta-feira (21), pela última rodada na primeira fase do Campeonato Brasileiro Feminino A1. Se conseguir a vitória, as Cabulosas garantem a vaga nas quartas de final do campeonato.