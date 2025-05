Com golaço, Novorizontino bate o Vila Nova e dispara na Série B

O Novorizontino bateu o Vila Nova por 1 a 0, no OBA, em Goiânia. Com um golaço de falta, Jean Irmer garantiu a vitória da equipe paulista nesta sexta-feira (30). As duas equipes iniciaram o confronto com 16 pontos, e o triunfo fez do Tigre o novo vice-líder da Série B.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O jogo foi muito disputado e ficou marcado por duas expulsões. No primeiro tempo, o volante do Vila Nova, Igor Henrique, foi expulso após dar uma cotovelada no atacante adversário Waguininho. Já no segundo tempo, o próprio Waguininho também recebeu cartão vermelho, após atingir o rosto do lateral-direito Elias com a mão. As duas decisões contaram com a interferência do VAR.

O Novorizontino subiu para a vice-liderança, com 19 pontos em dez jogos. A equipe está a um ponto do Goiás, líder do torneio, que enfrenta o Atlético Goianiense nesta rodada. O Vila Nova segue na quinta colocação, com 16 pontos.

continua após a publicidade

Como foi o jogo?

A primeira etapa da partida foi quente. As duas equipes entraram em campo com 16 pontos, e o duelo foi digno de um confronto direto pelo G-4 da Série B. As melhores chances do início da partida foram do Vila Nova, mandante do confronto. Gabriel Poveda, centroavante do time goiano, ficou perto de abrir o placar em cabeçada, mas Airton fez grande defesa.

Com mais posse de bola, o Vila Nova pressionou o adversário no campo de defesa. O bom momento durou até a expulsão de Igor Henrique. Aos 30 minutos, o volante do Vila Nova deu uma cotovelada no marcador e recebeu o cartão vermelho após revisão do VAR.

continua após a publicidade

Em vantagem numérica, o Novorizontino cresceu na partida. Nos acréscimos, conseguiu marcar o primeiro gol. Jean Irmer, em cobrança de falta, acertou o ângulo e abriu o placar para a equipe do interior paulista.

Mesmo com um a menos, o Vila Nova teve boa chance para empatar o duelo, no primeiro minuto da segunda etapa. Gabriel Poveda fez boa jogada na área do Novorizontino, girou sobre a marcação e chutou para fora, perto da trave defendida por Airton.

Aos 23 minutos, o árbitro expulsou Waguininho, do Novorizontino. Em disputa com Elias, o jogador da equipe do interior paulista bateu com o braço na mão do adversário, e após revisão do VAR, recebeu o cartão vermelho. A equipe do interior paulista conseguiu controlar o jogo e saiu com a vitória.

Vila Nova e Novorizontino fizeram um jogo brigado pela Série B do Brasileirão (Foto: Isabela Azine/AGIF)

O que vem por aí?

Na próxima rodada, o Novorizontino recebe a Chapecoense, na sexta-feira (6), às 19h (de Brasília), no estádio Jorge Ismael de Biasi, no interior paulista. O Vila Nova enfrenta o Criciúma fora de casa, na segunda-feira (9), às 19h (de Brasília), no Heriberto Hülse, em Santa Catarina