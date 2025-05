Milet celebra ascensão do Cascavel na Série D: ‘Sabia que o time iria performar’

No futebol brasileiro, os resultados são as respostas para um julgamento de um trabalho, nem que seja em um, dois ou três jogos. A realidade é essa e os “players” envolvidos no mundo da bola, sabem como funciona. Matheus Milet chegou ao Cascavel em setembro de 2024, com a missão de reformular todo elenco e Departamento de Futebol, em uma gestão organizacional visando o 360 com base no relacionamento interpessoal. E, óbvio, montar um time competitivo para temporada 2025.

Após o Estadual deste ano, as coisas estavam sendo corrigidas. Pequenos ajustes estavam sendo realizados. Mas, após a segunda rodada do Brasileiro da série D, Milet foi demitido. Alguns jogos depois, o Cascavel, com o mesmo time e mesma Comissão técnica, foi se acertando e, atualmente, acumula três vitórias seguidas e está colado na liderança do Grupo G, com 10 pontos ganhos, um atrás da Inter de Limeira-SP.

- A gente sabia que o time iria performar. Nas conversas que tivemos com a direção, todo o processo de reformulação que, desde o início, foi um trabalho que praticamente foi mexido em 70% do elenco. Então, isso demandaria um tempo, um espaço para que as pessoas também assimilem. Não era só a parte técnica, também entender como é que funciona. É um clube da cidade, enfim, mas a gente sabia que iria performar porque o elenco é muito bom, jovem. Também conta com certa experiência. A gente segue na torcida daqui. Gosto de dizer que por onde eu passo, deixo as portas abertas, então até na minha saída, conversei com a direção do clube e falei a eles que era para acreditar no elenco, pois eles iriam entregar. A gente também fica muito feliz pelo trabalho que foi realizado, além disso, muito contente também por ver não só os atletas, mas a Comissão Técnica também gerando resultados, então espero que eles consigam aí alcançar todos os objetivos da temporada - explicou Milet.

Na torcida pela Serpente, o Executivo sabe que coisas boas ainda estão por vir e enxerga, com satisfação, as portas abertas dos clubes por onde passa, mesmo sabendo que a realidade do futebol brasileiro é imediata e isso não tem muita perspectiva de ter o status alterado a curto prazo:

- Sobre o processo e o prazo, nessa velocidade que os clubes precisam as coisas aconteçam, para o futebol brasileiro na verdade ele já tem essa cultura. Não é que precise acontecer do dia para a noite, mas estamos inseridos nesse processo, ainda mais eu que gosto muito da parte de gestão 360, todo e qualquer movimento novo demanda um pouco de tempo para as coisas acontecerem, um tempo de maturação que eu chamo. Infelizmente, o futebol brasileiro segue essa toada aí que treinadores tem um prazo de três meses da sua vida útil entre os clubes e aí também está indo para a esfera dos Diretores Executivos, mas infelizmente a realidade brasileira dá urgência à velocidade das coisas - finalizou.

Enquanto Milet estuda conversas de outros clubes interessados em seu trabalho, o Cascavel, seu ex-clube, enfrentará o Itabirito, neste sábado (31), às 15h30, fora de casa, em partida válida pelo Brasileiro da série D. Jogo pode valer a liderança do Grupo G.