No segundo tempo, o Coelho foi em busca do empate, mas faltou eficiência e criatividade para furar o bloqueio do Esmeraldino, que estava bem postado em campo. Com as mudanças de Fábian Bustos, os donos da casa se arriscaram mais e tiveram mais chances de chegar ao empate. Wellington Paulista chegou a estufar a rede, mas o gol foi anulado pelo árbitro Luiz Flávio de Oliveira. No fim, Daniel Borges derrubou Matheus Babi na entrada da área e foi expulso.