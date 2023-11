O Fluminense, por sua vez, disputará o segundo jogo após a conquista da primeira Libertadores da sua história. Com poucas pretensões dentro do Campeonato Brasileiro nesta reta final, a equipe de Fernando Diniz vem de um empate em 0 a 0 com o Internacional, em partida também realizada na quarta-feira (8). O Fla-Flu antecede a festa para comemorar o título continental. No domingo (12), os jogadores rodam em um trio elétrico pelas ruas do Centro do Rio de Janeiro para exibir a taça aos tricolores.