A partir desta sexta-feira (7), o Lance! terá a estreia de sua nova coluna: "Papo com Tironi". O jornalista e grande apaixonado por futebol Eduardo Tironi vai publicar suas análises táticas e a visão sobre os times de São Paulo pelo olhar de quem respira o futebol há muitos anos. Os leitores poderão acompanhar os textos também às terças-feiras.

Eduardo Tironi é são-paulino e trabalha com jornalismo esportivo desde 1992. Entre os vários veículos em que trabalhou ao longo de sua experiente carreira, o profissional tem uma passagem muito especial pelo Lance!. Na empresa que agora retorna, foi editor-executivo na sede do Rio de Janeiro por mais de uma década.

- Comecei minha carreira no Notícias Populares, um jornal de São Paulo que já acabou, como setorista de São Paulo, Corinthians, Palmeiras, e às vezes do Santos. Eu trabalhei muito tempo no Lance!, então, é minha volta ao lugar que fui editor-executivo de 2001 a 2012. Foi um período muito, muito legal que eu vivi no Rio, então eu conheço também o futebol carioca. É muito legal estar de volta ao lugar que foi uma casa que eu adorei trabalhar - disse Tironi.

Eduardo Tironi tem passagem pela ESPN e, atualmente, trabalha no UOL e BandSports. Além disso, possui um canal pessoal que é um pouco mais voltado ao seu clube do coração. No entanto, sua coluna não será destinada apenas ao Tricolor, mas a todos os grandes clubes paulistas.

- O meu objetivo com essa coluna semanal é ter uma visão, a minha visão, das coisas do futebol paulista. Vale análise tática, vale análise de torcida, vale trabalho de bastidores dos clubes, ponto de vista financeiro, enfim, como os clubes paulistas estão colocados nesse momento no futebol brasileiro e no futebol mundial, as disputas entre eles, as disputas entre os clubes paulistas com as potências de outros estados - completou o jornalista.

O convite está feito: não fique fora deste bate-papo recheado de informações e opiniões.