Coluna ‘Gestão Esportiva na Prática’ chega ao Lance!

O Lance! terá a estreia da nova coluna "Gestão Esportiva na Prática" nesta quarta-feira (19). A coluna assinada por Felipe Ximenes, gestor esportivo, traz muita informação e experiência sobre o mercado de gestão de times de futebol. Os leitores poderão acompanhar os textos toda quarta-feira.

Felipe Ximenes possui vasta experiência na gestão de clubes de futebol, com mais de 30 anos no mercado esportivo e atuação em 16 clubes profissionais no Brasil. O profissional se destacou ao longo dos anos em cargos estratégicos de gestão e coordenação técnica. Entre os times, estão Vasco, Botafogo, Cruzeiro, São Caetano, Fluminense, Náutico, Atlético Mineiro, Coritiba, Flamengo, Criciúma, Goiás, Santos, Avaí, CSA, Nanjing FC (China) e Joinville.

Além de sua atuação nos clubes, Ximenes se destacou como professor de MBA em instituições como Unicuritiba, Ibmec e Unicarioca e fundou um curso EAD de gestão esportiva, alcançando alunos em 19 países.

Foi duas vezes indicado como um dos três melhores executivos do Brasil e é autor do livro "O certo é certo, mesmo dando errado". Entre suas conquistas esportivas, estão o tetracampeonato paranaense, um título goiano, o acesso à Série A com o Avaí em 2022 e o vice-campeonato da Libertadores em 2020.

Para Felipe Ximenes, a educação é a base para transformar a gestão e os resultados do futebol brasileiro, o que justifica os assuntos que serão tratados na coluna.

- Penso que a educação é o único caminho para a transformação da gestão, governança e resultados esportivos do futebol brasileiro - disse Felipe Ximenes.

O convite está feito: não fique de fora dessa conversa enriquecedora sobre gestão, governança e os desafios do futebol brasileiro.