Colômbia x Uruguai: quem leva a vantagem no confronto direto?

Publicada em 10/07/2024 - 07:30 • Rio de Janeiro (RJ)

Colômbia e Uruguai se enfrentam nesta quarta-feira (10), pela semifinal da Copa América 2024. A bola rola a partir das 21h (de Brasília). Veja quem leva a vantagem no confronto direto!

Estatísticas de Colômbia x Uruguai

As seleções já se enfrentaram em 46 jogos ao longo da história. Nesses jogos, a Colômbia venceu 12, além de 13 empates e 21 vitórias do Uruguai. Em jogos da Copa América, foram 12 encontros, com três vitórias colombianas, três empates e seis vitórias uruguaias.

No último encontro entre as duas equipes, empate por 2 a 2. Esse resultado tem sido, inclusive, a tônica, com três empates nos últimos três jogos.

Foto: AFP

✅ FICHA TÉCNICA

Colômbia x Uruguai

Copa América - Semifinal

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 10 de julho de 2024, às 21h (de Brasília)

📍 Local: Bank of America Stadium(EUA)

📺 Onde assistir: Globo e SporTV

🟨 Árbitro: a definir

🚩 Assistentes: a definir

🖥️ VAR: a definir

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Uruguai (Técnico: Marcelo Bielsa)

Rochet; Varela, Giménez, Oliveira, Viña (Cáceres); Ugarte, Valverde, Nico de La Cruz, Pellistri, Maxi Araújo; Darwin Núñez.

Colômbia (Técnico: Néstor Lorenzo)

Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Cuesta, Mojica; Richard Rios, Lerma, Jhon Arias; James Rodríguez, Jhon Córdoba, Luis Díaz.