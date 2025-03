Clubes se posicionam nas redes sociais no Dia Nacional do Orgulho Gay

Apenas alguns dos principais clubes que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro se manifestaram nas redes sociais nesta terça-feira (25), no Dia Nacional do Orgulho Gay.

Corinthians, Santos, São Paulo, Red Bull Bragantino, Flamengo, Fluminense, Fortaleza e o Vitória fizeram posts nas redes sociais celebrando a data. Ao todo, apenas oito clubes dos vinte que participam da elite do futebol brasileiro se pronunciaram.

Até a publicação desta reportagem apenas Atlético-MG, Bahia, Botafogo, Ceará, Cruzeiro, Grêmio, Internacional, Juventude, Mirassol, Palmeiras, Sport e Vasco não se manifestaram sobre a data.

Confira o posicionamento dos clubes:

São Paulo se manifesta:

No Brasil, o Dia Nacional do Orgulho Gay é comemorado em 25 de março. A data foi criada em 1997, com a premissa de lutar pela visibilidade e pelo combate ao preconceito.

O São Paulo foi um dos clubes brasileiros que se manifestou em apoio ao Dia Nacional do Orgulho Gay. O Tricolor postou uma mensagem nas redes sociais repudiando o preconceito e a violência.

-Hoje é o Dia Nacional do Orgulho Gay, importante data para refletir sobre o respeito necessário para evoluirmos enquanto sociedade. O São Paulo FC não tolera preconceito, violência ou falta de respeito. Somos todos iguais. Liberdade para que vivam sem medo; Orgulho para que vivam quem são - escreveu o perfil do São Paulo nas redes sociais.

