Mas e quanto a atletas da série B e transferências para outras divisões do Brasileirão? A exceção prevista no regulamento da CBF, é que de 3 a 15 de setembro e - somente para jogadores da série B -, é que atletas que estavam contratados por clubes da Série C (e que foram desclassificados nessa fase final da Série C com o início do mata-mata), poderão ser contratados pela B. Ou seja, jogadores da série B não podem ir para a série A.