Clube que revelou Ronaldo Fenômeno para o futebol, o modesto São Cristóvão, do Rio de Janeiro, disputa no próximo domingo, 6, às 14h45, o segundo jogo da final do Campeonato Carioca Série C, o que é na verdade a quinta divisão do Estadual. No jogo de ida, vitória do adversário, o Zinzane, por 2 a 1. O time da rua Figueira de Melo voltou ao futebol profissional nesta temporada, após dois anos afastado das atividades.