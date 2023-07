O Frizão, como é conhecido, foi rebaixado para a Terceirona pela primeira vez em sua história. O clube foi fundado no início da década de 80 e deu trabalho aos grandes do futebol carioca no início dos anos 2000, quando disputou com frequência a primeira divisão do Campeonato Carioca. O time também já disputou a Série C do Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil.